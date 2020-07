Boga ha detto sì al Napoli, ma il Sassuolo fa “muro”

Il Napoli, in attesa di ufficializzare Osimhen, ha come obiettivo Boga del Sassuolo, ma in questo caso c’è da fare un distinguo. L’esterno d’attacco francese ha detto sì al club di De Laurentiis, accordo su ingaggio, ma manca l’intesa con i neroverdi. Al momento 25 milioni e Younes, ma non scaldano i cuori di De Zerbi, anzi il tecnico non vorrebbe la sua cessione. Su Boga però c’è da tenere d’occhio il Dortmund che vorrebbe nella sua rosa offensiva. Due ostacoli, ma in mezzo c’è il sì del giocatore, un passo in avanti non da poco.

Fonte: Gazzetta dello Sport