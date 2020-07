Auriemma: “4 campanelli d’allarme in ottica Barcellona”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha analizzato sulle pagine di TuttoSport la vittoria del Napoli contro il Sassuolo al San Paolo, grazie alle reti di Hysaj e Allan: “La vittoria da sempre morale, di più se la si ottiene senza subire reti, come al Napoli non accadeva dal 23 giugno, contro il Verona. Poi c’è tutto il resto. Ci sono i 4 gol annullati (giustamente al Sassuolo) per situazioni di fuorigioco. Per Ringhio sono 4 campanelli d’allarme in previsione Barcellona. Il Sassuolo ha la stessa impostazione tattica dei blaugrana e, soprattutto nel secondo tempo, ha attaccato il Napoli in campo alto approfittando dei soliti errori commessi in uscita”.