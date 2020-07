Vrenna,pres.Crotone:” Invito Berardeschi ad andare al Napoli , piazza ideale per lui”

Queste le parole del presidente del Crotone ,Gianni Vrenna, dopo il ritorno in A della sua squadra :

“Grande emozione tornare in A , cosi come è importante che squadre del sud giochino nella massima serie. Dovremo allestire una rosa competitiva,e mi auguro di riuscire ad avere ottime collaborazioni con il Napoli,anche se ancora non ho sentito il presidente De Laurentiis.Noi siamo interessati a Luperto, ci piace come profilo, si valuterà . Per il mercato del Napoli consiglierei Bernardeschi , cosi come invito lui ad andare con gli azzurri. Lo conosco bene il ragazzo , ed una piazza come quella azzurra sarebbe l’ideale dove giocherebbe sicuramente di più”.