UFFICIALE – I convocati del Napoli. Out a scopo precauzionale Mario Rui. Recupera Ospina

Questa sera alle ore 21,45 allo stadio San Paolo, si giocherà Napoli-Sassuolo, sfida valevole per la terz’ultima giornata di campionato. Nella lista dei convocati non ci saranno: Llorente e Mario Rui. Il portoghese a scopo precauzionale non verrà rischiato in vista della sfida ai neroverdi di De Zerbi.

I convocati: Ospina. Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.

Fonte: sscnapoli.it