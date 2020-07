Il Cesena femminile, in vista della prossima stagione in serie B, piazza un colpo importante per la difesa. La società emiliana ufficializza l’acquisto dal Napoli femminile del difensore Camilla Pavana. Calciatrice che si è messa in mostra con la maglia azzurra, raggiungendo a promozione in serie A e in passato con la maglia della Fortitudo Mozzecane.

La Redazione