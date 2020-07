Tante defezioni per il Sassuolo, una su tutte Jeremie Boga

Rispetto al Barcellona, il Sassuolo ha una rosa decisamente meno ricca e per tanto succede che se sprechi tante energie per il gioco offensivo, il rischio è quello di non essere abbastanza attrezzato in difesa. E allora? Capita – spesso – che i tanti gol subiti arrivino per errori dei singoli nel palleggio, sia nella metà campo avversaria, che nella propria. Contro il Napoli, per altro, mancherà Boga, che nelle ripartenze è la vera arma in più del Sassuolo, perché salta l’uomo con grandissima facilità e adesso ha anche imparato a gestire l’attimo dopo il dribbling con un passaggio filtrante o addirittura una conclusione in porta. Al suo posto De Zerbi sta alternando Raspadori e Haraslin, che hanno caratteristiche diverse rispetto al franco-ivoriano. «Gattuso è bravissimo a caricare e a motivare la squadra. Ha fatto un lavoro straordinario, ha vinto la Coppa Italia, ha pareggiato col Barcellona e ha rivitalizzato il Napoli. La stima che ha per me è la stessa che io provo per lui», ha detto alla vigilia De Zerbi parlando dell’allenatore del Napoli.

Fonte: Il Mattino.