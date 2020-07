Su Osimhen c’è la regia “dietro le quinte” di Gattuso. Ora scambio di documenti

Ormai Osimhen è un calciatore del Napoli, manca solo il twitter presidenziale, la trattativa ha avuto nel tecnico Gattuso il protagonista della vicenda. Sono stati giorni molto difficili, il rischio che saltasse l’affare c’è stato, ma lui da dietro le quinte ha dato una grossa mano per far sì che il tutto riuscisse. Il Lille da ieri ha iniziato a mandare i documenti da firmare al club azzurro. I tempi dell’annuncio? Con ogni probabilità tra mercoledì e giovedì. La punta nigeriana è adatto al gioco del mister dei partenopei, tra forza fisica e velocità, insomma perfetto per spaccare in due la partita.

Fonte: Il Mattino