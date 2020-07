Martedì 28 Luglio alle ore 21,45 si giocherà a San Siro la sfida sempre di un certo fascino tra l’Inter e il Napoli per la penultima di campionato. All’andata vinsero i nerazzurri con la doppietta di Lukaku, gol di Lautaro Martinez, nel mezzo la rete di Milik. In vista del match occhio ai 4 diffidati: per i ragazzi di Conte: Gagliardini e Borja Valero, in casa azzurra Zielinski e Mertens.

Fonte: Corriere dello Sport