Serie A 36° giornata,Brescia-Parma:Per i ducali ci pensa Kulusevski!

Serie A 36° giornata,Brescia-Parma:

Inizio di gara vede subito il Parma in avanti che cerca di costruire ma la difesa del Brescia è ben solida. Kuluseiski ci prova dalla distanza ma la palla esce di molto . Sempre Parma che gestisce la partita ma non arriva a concludere.Sul finire del primo tempo il Brescia si fa vedere con un colpo di testa di Dessena, ma la conclusione non impensierisce gli ospiti.Nella ripresa sempre gialloblu in avanti, stavolta è Caprari che ci prova ,ma il suo tiro viene deviato e colpisce il palo.La gara viene sbloccata da Darmian ,il quale servito da Kulusevski , mette la palla nel sette.Il Brescia trova subito il pari ,con Dessena che insacca verso il palo lontano.Gli uomini di Lopez trovano coraggio e ci provano con Aye . Il suo tiro indirizzato all’angolino basso trova un attento Sepe che sventa il pericolo per i suoi.Ma sono i ducali a trovare il gol del vantaggio ,con un tiro a giro di Kulusevski dopo il bello scambio con Siligardi .Sempre ospiti pericolosi in due occasioni.Prima con Sprocati ,la cui conclusione è sventata da Andrenacci. Dopo con Siligardi ,ma la palla esce davvero di poco alta.Il Brescia non riesce a reagire .

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Semprini (88′ Ghezzi), Gastaldello (66′ Papetti), Mangraviti, Mateju; Spalek (79′ Martella), Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Aye. All. Lopez

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (69′ Pezzella), Iacoponi (70′ Sprocati), Dermaku, Darmian; Kucka (58′ Siligardi), Barillà, Kurtic; Kulusevski, Caprari (70′ Bruno Alves), Gervinho (76′ Inglese). All. D’Aversa

Ammoniti: Torregrossa (B), Dessena (B), Mateju (B), Papetti (B)