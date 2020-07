Nonostante il turnover, il calo atletico degli azzurri appare evidente

C’era da aspettarselo il calo atletico. Giocare ogni tre giorni a temperature elevate è pesante e, anche se Gattuso si è affidato a un turnover costante, un calo atletico c’è stato ed è mancata la continuità delle prestazioni, dopo la grande partenza anche dal punto di vista fisico con le due partite di Coppa Italia contro Inter e Juventus. Il ritmo delle partite è asfissiante e c’è meno tempo per allenarsi durante la settimana perché occorre recuperare al meglio i calciatori anche per preservarli dagli infortuni (gli azzurri dopo la partita di domenica sera contro l’Udinese hanno riposato lunedì svolgendo martedì la rifinitura per mettersi in viaggio per il ritiro a Parma). Ieri (23 luglio) la ripresa a Castel Volturno con la parte più intensa svolta da chi non è stato impiegato a Parma oppure è entrato nella ripresa (Llorente ha ripreso a svolgere parte di allenamento con il gruppo e parte differenziata, solo lavoro in palestra invece per Ospina), seduta di scarico per tutti gli altri in palestra.

Il Mattino