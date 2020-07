Montervino:” Gattuso e De Zerbi i migliori allenatori che abbiamo in Italia”

Francesco Montervino ,ex capitano del Napoli , mette a confronto Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso ,in vista della sfida di stasera tra Napoli e Sassuolo:

“Roberto è cresciuto molto in questi anni , non mi sarei mai aspettato questi grandi risultati in poco tempo. E’ migliorato soprattutto a livello comunicativo . Se la sua squadra oggi esprime un gioco di qualità è perchè lui ha sempre avuto questa visione,anche quando giocavamo insieme lui era di grande qualità. Gattuso è riuscito a ricompattare una squadra che sembrava distrutta , ed a riavvicinare i tifosi.Adesso agli azzurri aspetta la grande sfida contro il Barcellona. Anche se loro hanno giocatori di un certo calibro ,il risultato non sarà scontato . Resto comunque dell’idea che De Zerbi e Gattuso siano tra i migliori allenatori che abbiamo in italia”.