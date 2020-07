Modugno: “Scelte di Gattuso? Milik, Hysaj e Lobotka dal primo minuto”

Francesco Modugno, giornalista di SKY Sport, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Sassuolo? Le motivazioni devono essere quelle di una squadra che deve costruire in vista della sfida col Barcellona: non c’è partita migliore per caratteristiche, il Sassuolo è un piccolo Barcellona. Quello di stasera è un test, un allenamento serio, verso il Barcellona. Si tratta di una gara importante, Gattuso gestirà gli uomini e le forze. Ogni giudizio deve essere ponderato considerando il contesto e il momento della stagione. Scelte di Gattuso? Milik con Callejon e Insigne potrebbe essere la scelta più concreta. Queste sono le indiscrezioni. Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni con Manolas al fianco di Koulibaly per quanto riguarda la difesa, per chiudere mi aspetto Fabian, Zielinski e più Lobotka di Demme: un assetto di qualità”