Marco Marsilio (pres. Regione Abruzzo): “Coronavirus? Tutto sotto controllo. Si lavora per garantire l’ordine pubblico”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol” condotto da Diego De Luca, è intervenuto il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, sulla preparazione della stagione a Castel di Sangro. “L’inizio del ritiro? Si deve attendere la fine dell’attività agonistica, la Champions League, poi i 12 giorni di ferie e poi si potrà partire con la preparazione, oltre che conoscere la data dell’inizio del campionato. Per gli interessi della Regione, dovrei tifare per l’uscita degli azzurri, ma per spirito patriottico, non lo farò (ride n.d.r.). Ieri mi sono sentito con i sindaci di Castel di Sangro e Roccaraso per la parte organizzativa e l’ordine pubblico. Il Covid? Qui in Abruzzo la situazione è sotto controllo, un leggero picco per l’arrivo di persone nel luogo, ma piccoli focolai e tenuti senza alcun rischio”.

Factory della Comunicazione

La Redazione