Leziosi e sterili: gli azzurri evidenziano la poca concretezza

Gli azzurri: leziosi e sterili, soprattutto dalla metà campo in su. Un possesso palla fine a se stesso, una manovra sempre alla ricerca del passaggio in più e soprattutto poca concretezza in fase offensiva, quest’ultimo tra gli aspetti negativi del match a Parma evidenziato nel dopo partita da Ringhio. I problemi evidenziati nelle ultime partite si sono acuiti al Tardini per la mancanza di un centravanti vero (Milik era squalificato e Mertens non al meglio è rimasto in panchina): Gattuso ha alternato da prima punta Lozano (esperimento fallito) e non è andata meglio neanche con Politano e Callejon. Un giro palla che non ha prodotto pericoli per Sepe chiamato a un’unica parata in avvio su Politano e poi mancanza di precisione al tiro nelle tre chances pulite costruite nella ripresa (quella di Callejon, l’altra di Di Lorenzo e l’ultima di Younes).

Il Mattino