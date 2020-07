Koulibaly ha il sogno di giocare in un club, che non è il City…

Il Napoli non considera cedibile Kalidou Koulibaly, ma sarebbe disposto a farlo nel caso di un’offerta che soddisfi il presidente De Laurentiis. Il Manchester City è arrivato a mettere sul piatto 60 milioni di euro, cifra che non si avvicina alle richieste della società. Il calciatore, come dichiarato in un intervista, sta bene a Napoli, senza nascondere però la possibilità di un addio. Il sogno di Kalidou è ritornare dov’è cresciuto, in Francia nella Ligue1. Parigi ed il Paris Saint Germain sono il suo sogno, per tornare alle origini, poiché si sente francese di adozione. Ma bisognerà attendere, anche perché non è un bel momento per le casse dei club in Francia, intanto il City chiama.