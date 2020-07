(Grafico) Gattuso non rischia “Ciro” e De Zerbi modello tiqui taka

Gattuso: stasera non rischierà Mertens (ancora alle prese con i postumi dell’infortunio contro il Bologna) e recupererà dalla squalifica Milik. Il polacco partirà titolare al centro dell’attacco con Insigne e Politano alle sue spalle. Mertens sta meglio, certo, e infatti potrà essere utilizzato a gara in corso. Opportunità dal primo minuto anche per Lobotka (preferito a Demme) nel ruolo di regista, mentre Hysaj è favorito su Mario Rui come terzino sinistro. In porta spazio ancora per Meret, anche se Ospina, che ieri ha fatto la partitella con i compagni, può tornare tra i convocati. Il portiere colombiano ha superato i problemi fisici delle scorse settimane e si candida per tornare al top della condizione in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.

Fonte e grafico Il Mattino