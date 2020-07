[Formazioni] Napoli-Sassuolo, Hysaj in vantaggio sulla sinistra. Emergenza per De Zerbi

Questa sera alle ore 21,45, allo stadio San Paolo, si giocherà un’interessante sfida tra il Napoli e il Sassuolo, per la terz’ultima giornata di campionato. Il tecnico degli azzurri Gattuso, potrà contare di nuovo su Ospina tra i pali, mentre in difesa uno tra Koulibaly, Manolas e Maksimovic in panchina, con Hysaj favorito sulla fascia sinistra. A centrocampo Lobotka per Demme, mentre Fabian e Zielinski ai lati. In attacco Callejon, Milik e Insigne, con Mertens ancora in panchina. Emergenza per De Zerbi che dovrà fare a meno tra gli altri di Boga e Chiriches. In avanti Caputo, Berardi, Traorè e Haraslim.

Fonte: CdS