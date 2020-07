Fedele.ag,Caputo:” Contro il Napoli sarà sfida avvincente”

Queste le parole rilasciate da Gaetano Fedele,agente Francesco Caputo, sul futuro dell’attaccante e sulla sfida contro il Napoli:

“Da diversi anni sta facendo davvero bene ,e si è conquistato la fiducia di tutti a Sassuolo. Il suo sogno sarebbe quello di vestire la maglia della Nazionale, speriamo continui a far bene anche la prossima stagione.Per la sfida di stasera contro il Napoli posso dire che sarà di sicuro una gara avvincente, tra sue squadre che giocano bene al calcio.E’vero che entrambe non hanno nulla da chiedere al campionato ma questo non vuol dire che non potremo assistere ad una bella sfida”.