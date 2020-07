RIVIVI IL LIVE SERIE A – Napoli-Sassuolo 2-0: Hysaj e Allan fanno gioire Rino

96′ – Arriva il triplice fischio al San Paolo: Napoli-Sassuolo 2-0.

93′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOL – Mertens servito in profondità serve sulla corsa Allan che incrocia di prima intenzione col destro insaccando nell’angolino.

91′ – OCCASIONE NAPOLI – Elmas si libera al tiro dal limite e calcia col destro, ma la sfera è centrale.

90′ – Sei minuti di recupero.

88′ – Ultimo cambio per il Sassuolo: Entra Manzari ed esce Rogerio.

86′ – PALO DEL NAPOLI – Politano servito al centro dell’area da Hysaj incrocia col sinistro centrando il palo a portiere battuto.

83′ – Doppio cambio per il Sassuolo: Entrano Kyriakopoulos e Haraslin ed escono Locatelli e Djuricic.

79′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Elmas e Allan ed escono Zielinski e Fabian Ruiz.

74′ – Ammonito Marlon per un’entrata in ritardo su Zielinski.

73′ – Secondo cambio per il Sassuolo: Entra Raspadori ed esce Traoré.

72′ – COOLING BREAK

69′ – Ammonito Mertens per un fallo tattico su Traoré. Il belga era diffidato e salterà la prossima sfida di San Siro contro l’Inter.

68′ – Ammonito Djuricic per un’entrata in ritardo sul neo entrato Politano.

67′ – Doppio cambio per Gattuso: Entrano Mertens e Politano ed escono Callejon e Milik.

66′ – OCCASIONE NAPOLI – Milik servito in area cerca la torsione mancando però il bersaglio.

64′ – OCCASIONE NAPOLI – Milik riceve palla e calcia impegnando seriamente Consigli in volo plastico.

61′ – QUARTO PAREGGIO ANNULLATO AL SASSUOLO – Traoré serve in profondità Caputo che appoggia su Berardi che calcia di prima intenzione a giro col mancino insaccando nell’angolino. A Inizio azione però Ciccio Caputo era oltre l’ultimo difensore.

60′ – Primo cambio per il Napoli: Esce Manolas ed entra Maksimovic.

57′ – Fabian Ruiz parte centralmente in contropiede ma arrivato al limite calcia su un avversario sprecando tutto.

53′ – OCCASIONE SASSUOLO – Berardi scambia la sfera in area con Caputo, ma il tiro del 25 neroverde viene respinto da Ospina.

49′ – TERZO PAREGGIO ANNULLATO AL SASSUOLO – Berardi lavora un buon pallone sulla destra e serve Traoré che imbuca per Ciccio Caputo che scattato sul filo del fuorigioco lascia partire un missile che trafigge Ospina sul suo palo. La rete viene annullata per l’offside a inizio azione di Berardi.

47′ – Il Napoli cerca il raddoppio in ude occasione nel giro di pochi secondi, prima con Milik e poi Zielinski sulla ribattuta con la sfera sull’esterno della rete.

46′ – Primo cambio per il Sassuolo: Esce Muldur ed entra Toljan.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

45’+3′ – Arriva il duplice fischio: Napoli-Sassuolo 1-0.

45’+1′ – OCCASIONE SASSUOLO – Djuricic cerca il goal dal limite dell’area con una sassata ma Ospina in tuffo respinge in angolo.

45′ – Tre minuti di recupero.

42′ – OCCASIONE NAPOLI – Hysaj lanciato da Insigne sulla sinistra entra in area e da posizione defilata calcia trovando la pronta risposta di Consigli.

39′ – Ammonito Berardi per una gomitata su Lobotka.

37′ – SECONDO PAREGGIO ANNULLATO AL SASSUOLO – Djuricic dal centro dell’area calcia col destro sfruttando una respinta corta di Ospina sul tiro precedente di Traorè. Ma dal replay si vede che Traoré era alle spalle di tutti.

36′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne dalla sinistra serve alla perfezione Callejon che sbuca alle spalle di tutti in area e da distanza ravvicinata col piatto colpisce male.

32′ – PAREGGIO ANNULLATO AL SASSUOLO – Djuricic scatta alle spalle dei giocatori azzurri sul colpo di testa di Caputo e solo davanti a Ospina deposita in rete. Il 10 neroverde però era alle spalle di tutti.

29′ – Il gioco riprende col Napoli in possesso palla.

27′ – COOLING BREAK

25′ – Zielinski calcia col destro dal limite dell’area, ma la conclusione è centrale e iene bloccata da Consigli.

23′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski controlla la sfera da fuori area e incrocia col mancino, ma la sfera esce di un soffio.

20′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski serve Insigne solo davanti al portiere ma il 24 azzurro col destro sfiora il palo.

19′ – Sugli sviluppi del corner Koulibaly anticipa gli avversari ancora una volta ma Consigli blocca la sfera.

18′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne servito in area da posizione defilata calcia a giro col destro sprecando tutto con la sfera alta dopo una deviazione.

16′ – Sugli sviluppi di un corner Koulibaly sovrasta tutti in area ma il suo tentativo aereo termina a lato.

15′ – Hysaj crossa per Milik che in area cerca la girata mancina ma Santos anticipa il polacco nell’area piccola.

10′ – Azzurri in possesso palla, mentre il Sassuolo prova a coprire bene gli spazi.

8′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL – Hysaj controlla la sfera sulla sinistra e dopo essersi accentrato lascia partire un diagonale che si insacca nell’angolino.

6′ – Insigne dopo un bello scambio sulla trequarti con Milik calcia a giro col destro dal limite ma la sfera sorvola la traversa.

4′ – Djuricic supera Koulibaly con un tunnel e arrivato dal limite lascia partire un missile alto non di molto.

2′ – Muldur mette a sedere Insigne e crossa, ma la difesa azzurra si salva in corner.

1′ – Calcio d’inizio al San Paolo.

21,,08 – Anche il Sassuolo in campo per la fase di riscaldamento

21,05 – Ingresso sul terreno di gioco del Napoli per il riscaldamento

21,02 – In campo i portieri di Napoli e Sassuolo

I due capitani, per il Napoli, maglia azzurra, Insigne, per il Sassuolo, Magnanelli

In attesa delle squadre per il riscaldamento, in campo i paletti

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Lobotka, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo

Arbitro: Aureliano; Ass1: Bottegoni; Ass2: Bresmes; IV: Pezzuto; VAR: Nasca; AVAR: Longo

19,21 – Lo spogliatoio del Napoli è pronto, ecco con quale maglia si affronterà il Sassuolo

Questa sera alle ore 21,45, presso lo stadio San Paolo, il Napoli di Gattuso, affronterà per la terz’ultima giornata, il Sassuolo. Gli azzurri hanno voglia di riscatto, dopo la sconfitta di Parma, confermando il successo dell’andata contro i neroverdi. I ragazzi di De Zerbi dovranno fare a meno di Bourabia e di Boga, ma punteranno sulla voglia di fare per ottenere un buon risultato. Ilnapolionline.com vi informerà in tempo reale.

