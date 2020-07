Di Canio: “I difensori ti mangiavano e ti lasciavano le unghie sul corpo”

Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Voglio dire una cosa perché è una mia battaglia personale: al giorno d’oggi leggo cose incredibili, appena si fanno dei gol leggo eguagliato Van Basten al primo anno di Serie A o cose del genere… mi mandano al manicomio. All’epoca non c’era tecnologia, i difensori ti mangiavano e ti lasciavano le unghie sul corpo, non è il calcio di oggi e non si può paragonare”.

Ha aggiunto: “Oggi tutti segnano 20 gol facilmente, vedo giocatori come Caputo nel Sassuolo o Joao Pedro nel Cagliari fare più di 15 gol… sono bravissimi, ho il massimo rispetto per carità. Ma si segna con una facilità incredibile, discorso rigori a parte. Non ho mai visto nei miei anni o in quelli di Del Piero gli attaccanti che lottavano per non retrocedere segnare 20 gol. Allora spiegatemi come sia possibile che il Barcellona non si presenta a comprarli, perché non valgono 150 milioni o nessuno vuole acquistarli? Evidentemente si segna molto più facilmente, i difensori non sono aggressivi come una volta anche per la tecnologia, nessuno è cattivo e feroce”.