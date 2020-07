Le parole del ds azzurro, Giuntoli, ai microfoni di DAZN: “E’ evidente il calo fisico della squadra, ed ovviamente non ci fa piacere, vogliamo terminare bene il campionato. Non abbiamo ricevuto offerte vere e proprie per Koulibaly, quindi in merito al suo futuro staremo a vedere. E’ uno dei nostri migliori giocatori, quindi si valuterà per bene. Certo è vero, Osimhen ci interessa, ma dobbiamo trovare un accordo con il suo agente”