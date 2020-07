DALLA SPAGNA – Ter Stegen rischia di non giocare Barcellona-Napoli

Per il Barcellona non è certamente un buon momento per quanto riguarda il campo, ma anche notizie dall’infermeria. Oltre agli squalificati Vidal e Busquets, in forte dubbio il difensore Umtiti e si aggiunge il portiere Ter Stegen. L’estremo difensore tedesco ha un problema al tendine rotuleo e rischia di non esserci contro il Napoli. Anzi voci dal club potrebbe addirittura operarsi. Quindi l’8 Agosto al Camp Nou, anche qui c’è da attendere l’ufficialità, rischia di non esserci contro gli azzurri Ter Stegen.

Fonte: As