Balzaretti:” Osimhen ha fame di gol .Mi ricorda una vecchia stella del Napoli”

Federico Balzaretti,opinionista DAZN , commenta il possibile arrivo di Osimhen al Napoli e lo paragona ad un suo ex compagno di squadra:

“Se arrivasse l’ufficialità per il Napoli sarebbe davvero un grande colpo.E’ l’attaccante giusto ,con grande cattiveria e fame di gol.Giusto per dare importanza ai numeri è quello che ha calciato di più in porta questa stagione.Mi affascina molto il suo linguaggio del corpo e come si approccia ai compagni.Mi ricorda un mio ex compagno di squadra ,nocnhè stella a Napoli , Edinson Cavani.Per tenacia e voglia di gol sono molto simili”.