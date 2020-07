Allan verso l’addio, il Napoli punta un centrocampista della Roma

L’addio di Allan spalanca le porte a Jordan Veretout che è davvero vicinissimo a vestire la maglia azzurra la prossima stagione. La trattativa è tornata a infiammarsi nelle ultime ore, pian piano che la cessione di Allan sta diventando realtà. Il Napoli ha offerto alla Roma 21 milioni per l’ex viola, ma il club giallorosso ne vuole 25. Nel mezzo l’agente del centrocampista, Mario Giuffredi che ne ha parlato con De Laurentiis nel corso del vertice per i rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo (l’annuncio del prolungamento è atteso per la fine del mese). In ogni caso Veretout-Napoli è davvero un matrimonio che si farà. Con un anno di ritardo. Occhio al Milan, pronto a piombare sul francese in caso di tentennamenti. Lì c’è Pioli, per Veretout un maestro. Ma l’affare con il Napoli non salterà. Sull’asse Roma-Napoli d’altronde ballano anche Under e Younes.

Fonte: Il Mattino.