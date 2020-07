Al Napoli arriva il portiere Perez. Radio Marte partner ufficiale delle azzurre

Il portiere Catalina Perez, classe 1994, nazionale colombiana, vestirà in questa stagione la maglia del Napoli Femminile. Proveniente dalla Fiorentina, la Perez – nata a Bogotà – vanta una lunga esperienza negli Stati Uniti tra Boca Raton, Miami Hurricanes e Mississippi State. Nel contempo, il Napoli Femminile ufficializza il trasferimento in prestito della giovane partenopea Benedetta De Biase alla Torres. A Benny l’augurio di una annata ricca di soddisfazioni.

Inoltre, il Napoli Femminile comunica che sarà ancora una volta Radio Marte, la radio ufficiale del club. Un matrimonio fortunato iniziato lo corso campionato e che proseguirà con reciproca soddisfazione delle parti. “Siamo contenti di dare voce, nel vero senso della parola, ad una squadra come il Napoli Femminile e ad un movimento in crescita – fanno sapere dalla direzione dell’emittente radiotelevisiva -. Il fatto che quest’anno le azzurre torneranno a giocare a Napoli e lo faranno in Serie A ci spingerà a dedicare loro ancora maggiore spazio all’interno della nostra già ricca programmazione sportiva”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile