Video – Younes, scalzo, palleggia in strada con un piccolo tifoso

Hanno fatto il giro della rete nelle ultime ore le immagini di Amin Younes, il tedesco del Napoli immortalato da uno smartphone mentre palleggia a piedi scalzi con un baby-tifoso. Come nella più semplice delle occasioni, Younes si confonde tra la folla di passanti e si diverte con il pallone azzurro in strada, ma dall’altra parte anche il suo compagno di giochi per una notte non sfigura nella gara di palleggi: «Semplicemente fantastico» ha scritto l’esterno su Instagram.

IL Mattino.it

Per il video: https://www.ilmattino.it/sport/sscnapoli/younes_gara_di_palleggi_strada-5365251.html