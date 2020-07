Ultime Napoli – Mertens-Milik, Gattuso ha fatto la sua scelta

Il Napoli non ha neanche il tempo di pensare alla sfida con il Parma, che è già proiettato alla gara di domani sera alle ore 21,45 al San Paolo contro il Sassuolo. Questa mattina rifinitura allo stadio, come spesso accade alla vigilia della partita e con alcuni dubbi da sciogliere. In porta ancora in vantaggio Meret rispetto ad Ospina, a centrocampo Zielinski dovrebbe tornare al posto di Allan, riposo per Fabian Ruiz. Infine l’attacco dove probabile che Mertens possa essere risparmiato viste le non perfette condizioni per la botta al gluteo, favorito quindi Milik.

Fonte: Fabio Mandarini CdS