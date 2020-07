Sky: le possibili formazioni di Napoli e Sassuolo

Napoli, Gattuso rilancia Mertens

Il tridente inedito, con Lozano falso nove, non ha portato in dote la vittoria. Al ‘San Paolo’ arriva il Sassuolo di De Zerbi e Gattuso storicamente soffre le squadre del tecnico bresciano. Dietro potrebbe rivedersi Manolas. In mediana pronto Zielinski con Lobotka che spera di vincere il ballottaggio con Demme. Davanti riecco Mertens con Callejon che prova a riprendersi una maglia da titolare ai danni dell’ex Politano.

Sassuolo, Boga a rischio. Squalificato Bourabia

De Zerbi dovrà rinunciare allo squalificato Mehdi Bourabia, espulso contro il Milan per doppia ammonizione. C’è Magnanelli. Si attendono invece aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Boga, che contro i rossoneri ha chiesto il cambio per un risentimento muscolare (gli esami hanno escluso lesioni). Tra l’altro il francese è proprio un obiettivo di mercato del Napoli. In caso di assenza, saranno Berardi, Djuricic e Haraslin i favoriti per supportare Caputo.

Fonte: skysport24