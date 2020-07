Serie A/ Milan-Atalanta 1-1: Nella ripresa è totale equilibrio

MILAN-ATALANTA

PRIMO TEMPO

A San Siro si affontrano Milan ed Atalanta, le due squadre più in forma del campionato, post Covid hanno ottenuto più punti. La prima conclusione della partita è di De Roon, bolide da fuori area ma palla alta sopra la traversa. Al 14′ stupendo gol di Calhanoglu su punizione, fa partite una tra traiettorie imprendibile che batte Gollini. 1-0. Al 24′ Doveri al VAR ed assegna il rigore all’ Atalanta per fallo di Biglia su Malinosky. Dal dischetto va lo stesso ucraino, ma Donnarumma para e difende il vantaggio per i rossoneri. Al 34′ pari dell’Atalanta con Duvan Zapata che sfrutta un rimpallo su un difensore e segna. 1-1. Poco dopo è ancora il colombiano a trovare il tiro ma è bravo Donnarumma ad uscire e stoppare l’attaccante. All’intervallo è 1-1.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’occasione importante per il vantaggio è a favore degli ospiti con Gomez che colpisce di prima intenzione su assist di Muriel, ma il pallone va di poco fuori. Appena entrato è subito Leao ad essere pericoloso, va via in velocità serve Saelemaekers che strozza il tiro, e facile parata per Gollini. Nell’ultima azione della partita i bergamaschi ci provano di testa con Pasalic, ma il pallone va in angolo. Al triplice fischio è 1-1. Il Milan con il pari si porta a -1 dal quinto posto, l’Atalanta momentaneamente in seconda posizione.

TABELLINO

MILAN(4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia(61’Krunic); Saelemaekers(69’Castillejo), Calhanoglu(61’Bonaventura), Rebic(61’Leao); Ibrahimovic. All.: Pioli.

A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Duarte, Bonaventura, Brescianini, Krunic, Olzer, Paquetà, Castillejo, Colombo, Leao, Maldini.

ATALANTA(3-4-2-1): Gollini; Toloi(46’Sutalo), Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler(68’Pasalic), Gosens(68’Castagne); Gomez(90’Colley), Malinovskyi(58’Muriel); Zapata. All.: Gasperini.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Czyborra, Palomino, Castagne, Bellanova, Tameze, Pasalic, Da Riva, Muriel, Colley.



STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI: Doveri di Volterra, Schenone-Vivenzi, IV: Manganiello, VAR: Mariani, AVAR: Ranghetti.

RETI: 14’Calhanoglu(M), 34’Zapata(A).

NOTE: Ammoniti Biglia(M), Toloi(A).



Rec. +2-1°t, +3-2°t.

A cura di Antonio Bisesti.