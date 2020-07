Sassuolo, si ferma Boga: in dubbio la sua presenza al San Paolo

In vista della sfida di sabato sera al San Paolo tra Napoli e Sassuolo valevole per la 36^ giornata di Serie A, gli emiliani potrebbero dover fare a meno di Jeremie Boga. L’esterno neroverde che il Napoli segue da tempo per portarlo in azzurro, è vittima di un risentimento muscolare alla gamba sinistra, così da quanto si apprende dal sito ufficiale del Sassuolo. In giornata ulteriori esami strumentali per valutare l’entità dell’ infortunio, la sfida contro il Napoli è a rischio.