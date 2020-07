Premier League: E’ ufficiale la data di inizio della stagione 2020/2021

Con il campionato giunto agli sgoccioli, la Premier League annuncia già le date della prossima stagione: si parte il 12 settembre.

Dopo la vittoria da parte del Liverpool, e con una giornata ancora da giocare, per la Premier League è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il board del campionato inglese ha deciso le date di inizio e fine per la prossima annata.

Come annunciato ufficialmente oggi, la Premier League 2020/2021 partirà il prossimo 12 settembre e finirà il 23 maggio del 2021. Sarà una stagione ricca di impegni, visto che partirà con circa un mese di ritardo (anche di più) rispetto al solito.

Tra l’altro per molti giocatori non ci sarà nemmeno una vera e propria pausa per le vacanze, dato che dopo la fine del campionato attuale (in programma questo weekend), per alcune squadre inizierà l’impegno della Champions e dell’Europa League, ad agosto.

Sarà un’altra annata particolare, che vedrà comunque il Liverpool avere i gradi di campione d’Inghilterra e lottare per mantenere questo titolo. Fonte: Goal.com