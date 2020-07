Possibile scambio Ospina-Under, ecco la risposta della Roma

Per rafforzare il proprio attacco il Napoli segue l’esterno turco Cengiz Under, il giocatore ha caratteristiche tecniche che piacciono a Gattuso. L’edizione del Corriere del Mezzogiorno, parla della trattativa tra il ds Giuntoli ed il club giallorosso che chiede 30 milioni, con il 15% che finirebbe nelle casse dell’ ex squadra del giocatore, Istanbul Basaksehir. Gli azzurri per ammortizzare il prezzo hanno aggiunto come contropartita Ospina, idea che non convince però la Roma. Il Napoli continuerà a seguire Under e si spingerà anche oltre per portarlo in azzurro.