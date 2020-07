Per Osimhen, AdL alza l’offerta e si devono attendere ancora 72 ore

Il Napoli e Osimhen ormai sono sempre più promessi sposi, non ci sono più ostacoli, c’è solo da attendere lo scambio dei documenti e l’intera procedura prima del sì definitivo. Il presidente De Laurentiis ha alzato la posta sull’ingaggio, da 3 a 4 milioni, pur di non correre rischi. La punta del Lille, nel frattempo sui social ha messo un like alla sua foto con la maglia azzurra, un modo come un altro per dire che non vede l’ora di giocare con la squadra di Gattuso. Decisivo l’apporto dell’intermediario Andrea D’Amico che ha accelerato la trattativa, l’entourage di Osimhen, parla di chiusura probabile nel fine settimana, massimo 72 ore. L’impressione o adesso o ad inizio settimana, questa volta ci siamo. Al Lille andranno più o meno 60 milioni e poi l’incontro definitivo tra D’Avila e Giuntoli per limare gli ultimi dettagli, mentre i presidenti sulla questione bonus. Senza dimenticare che si potrebbe iniziare a trattare per Gabriel Magalhaes in difesa, ma questa è un’altra storia.

Fonte: Fabio Mandarini Cds