Per Koulibaly, il Napoli non lascia ma vorrà raddoppiare

Il Napoli e Koulibaly, un’unione professionale che potrebbe addirittura proseguire, anche se le pretendenti non mancano. Il suo agente Ramadani in questi giorni ha portato la prima offerta economica da parte del Manchester City, sui 60 milioni o giù di lì. Il club azzurro ovviamente non l’ascolta nemmeno, visto che chiede sui 90/100 milioni, insomma bisognerà alzare la posta e di tanto. Anzi secondo le ultime non è da escludere che ci possa essere un rinnovo tra le parti. Attualmente il difensore senegalese ha un contratto fino al 2023, ingaggio vicino ai 7 milioni, senza dimenticare che il calciatore si trova bene a Napoli, quindi non tutto è perduto. Il City non mollerà, ma al tempo stesso è stato avvertito.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport