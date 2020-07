Per il dopo-Callejon, volata per Under-Bernardeschi

Il Napoli, dopo aver risolto la questione di Osimhen, manca davvero poco per la punta del Lille, si penserà al sostituto di Callejon. Lo spagnolo ha ormai deciso di dire addio alla maglia azzurra, perciò si pensa al suo sostituto. In cima alla lista c’è Under della Roma, piaceva già tre anni fa, prima che il club giallorosso bruciasse la concorrenza. Il turco ha estro e imprevedibilità, tutto per incantare la piazza. L’altro nome, gradito a Gattuso, è Bernardeschi, qui dipende dalla volontà dell’ex Fiorentina e dalla possibile operazione con la Juventus per Milik.

Fonte: Fulvio Padulano CdS