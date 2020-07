Pedullà: “Lunedì si può chiudere per Osimhen, possibile una contropartita”

L’affare Osimhen sembra essere in chiusura per il Napoli che ha l’accordo con il Lille. L’esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedulla scrive su Twitter la possibile chiusura definitiva della trattativa, con un inserimento nell’affare. Il giornalista scrive: “Osimhen-Napoli vertice lunedì o martedì per chiudere. La novità è che nell’operazione può entrare Karnezis, ma si arriverà alla quadratura. Intanto il Lille sta per prendere Yilmaz.