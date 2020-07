Sono ore decisive per vedere la punta del Lille come nuovo giocatore del club di De Laurentiis. Ecco le parole del suo agente e cognato Osita Okolo. “Lo possiamo dire è fatta per Osimhen al Napoli, lui non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura con la maglia azzurra. Non escludo che già oggi possa arrivare l’annuncio. Victor è emozionato e vi posso dire che considera questa nuova avventura in Italia e con il Napoli”.

