Sono state settimane non semplici per la trattativa Napoli-Osimhen, ma ormai davvero siamo ai giorni del tanto atteso annuncio. Aggiorna in tempo reale Nicolò Ceccarini. “Ormai non ci sono più dubbi: Osimhen sarà un giocatore del Napoli, operazione intorno ai 60 milioni di euro. Un po’ di pazienza ancora e poi ci sarà la fumata bianca”.

La Redazione