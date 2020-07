Napoli femminile – Presentazione della squadra martedì mattina

Si terrà martedì 28 luglio alle ore 12.00 nel cortile del Maschio Angioino, la presentazione del Napoli Femminile che disputerà il prossimo campionato di Serie A (prima giornata in programma il 22 agosto).

Interverranno il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l’assessore allo sport del Comune, Ciro Borriello, il presidente del Napoli Femminile, Raffaele Carlino, le calciatrici del Napoli Femminile, lo staff tecnico della squadra, e anche la presidente della Divisione Femminile della FIGC, Ludovica Mantovani, che nell’occasione consegnerà al Napoli Femminile il trofeo per la vittoria del campionato di Serie B.

N.B. In virtù delle vigenti disposizioni, è possibile accreditare per l’evento un numero limitato di giornalisti. L’ufficio stampa del Napoli Femminile ha dovuto necessariamente dunque fare una cernita ed invitare una rappresentanza della stampa nazionale e locale. Nello scusarsi, lo scrivente comunica dunque che non sarà possibile accreditarsi per la conferenza se non è stato ricevuto l’invito a presenziare.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile