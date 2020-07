Il mercato del Napoli è molto attivo, non solo Osimhen, dove veramente manca poco per il sì definitivo, ma c’è anche Boga del Sassuolo. Ecco gli aggiornamenti sull’esterno francese da Radio Punto Nuovo. “#Boga–#Napoli, incontro mercoledì tra l’agente e #Giuntoli. L’offerta degli azzurri sarebbe quella più alta per il #Sassuolo, ma non per il calciatore. Occhio a #Dortmund e #Atalanta, che hanno già presentato le rispettive proposte al suo entourage”.

La Redazione