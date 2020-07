Brusca frenata in ottica Champions: 4 punti in 3 partite

Allarme per Barcellona, il Napoli si è smarrito. I primi segnali negativi a Bologna, altri contro l’Udinese nonostante la vittoria e poi la sconfitta con il Parma. Tre prestazioni decisamente brutte degli azzurri che ora sono scivolati al settimo posto in classifica a tre punti dal Milan e a cinque dalla Roma.

Un problema innanzitutto mentale. Il Napoli ha staccato la spina a livello d’intensità agonistica: con la possibilità svanita della qualificazione alla prossima Champions League e la certezza di partecipare alla prossima fase a gironi di Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia, c’è stata la brusca frenata in termini di motivazioni. Gli azzurri hanno retto alla grande fino alla sfida con il Milan che è finita in parità ma poteva chiudersi con un successo e poi c’è stato il passo indietro in termini di risultati (quattro punti in tre partite) e soprattutto di prestazioni. Fonte: Il Mattino