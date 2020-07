Marchetti: “Allan partirà, c’è l’offerta dell’Everton di Ancelotti”

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Martea durante la trasmissione Marte Sport Live: “Eljif Elmas può partire? Non credo proprio che sia in uscita, non ci risulta. Il suo futuro sarà a Napoli. Il Napoli ha investito tanto, il giocatore è stato voluto da Carlo Ancelotti ma è gradito anche a Gennaro Gattuso. Allan? Può andare via: il Napoli lo venderebbe, ma non lo svende. I 25 milioni offerti dall’Everton di Carlo Ancelotti sono pochi. Elmas potrebbe sostituirlo anche come ruolo: ha margini di crescita importanti e può coprire diverse posizioni della mediana”.