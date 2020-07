RIVIVI IL LIVE Koulibaly a Radio Kiss Kiss: “Ho sentito Osimhen, porte aperte per lui”

Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il centrale senegalese si è soffermato sulla sconfitta del Tardini, la prossima sfida contro i ragazzi di De Zerbi e non solo. Ecco la sue parole: “Parma-Napoli? Non ho commesso alcun fallo da rigore su Kulusevski. Ho chiesto all’arbitro di guardare il Var. Ha ragione mister Gattuso, a volte ci manca la mentalità. Ma grazie ai suoi consigli miglioreremo anche sotto quest’aspetto. La sfida contro il Sassuolo? Con il Sassuolo gara giusta per testarci in vista del Barcellona. Abbiamo le nostre chance e non dovremo sbagliare con i blaugrana”.

“Vincere a Napoli è speciale, per lo Scudetto vedremo la prossima stagione. Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. Sono nel progetto, a fine stagione parlerò con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%”.

Osimhen?

“L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a Napoli può star tranquillo, deve pensare positivo. Porte aperte per lui, vedrà che i tifosi azzurri sono fantastici”.

La Redazione