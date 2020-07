Euro avversario Napoli – Tre recuperi per Setien in vista della Champions

Sabato 8 Agosto alle ore 21,00, al momento al “Camp Nou”, si giocherà il return-match Barcellona-Napoli valevole per la Champions League. Per la sfida contro gli azzurri probabili recuperi di Dembelè, Griezman e Lenglet, con il francese che farà di tutto per esserci al match. Certe invece le assenze per squalifica di Vidal e Busquets e dell’infortunato Umtiti in difesa.

Fonte: Andrea De Pauli Corriere dello Sport