ESCLUSIVA – F. Vecchione (att. San Marino Acc.): “Il progetto del club mi ha davvero conquistata. Il gol in rovesciata? Che emozione”

Il calcio femminile riprenderà il 22 Agosto, con la serie A, ma non sono stati mesi facili. Le calciatrici però non vedono l’ora di ricominciare e alcune con ambizioni e progetti diversi. Ilnapolionline.com ha intervistato la neo attaccante del San Marino Accademy Fabiana Vecchione.

Factory della Comunicazione

Facciamo un passo indietro e ti vorrei chiedere del Pomigliano. Per te questo è stato importante aver avuto in rosa compagne come Valentina Esposito, Mary Russo e non solo per la tua crescita? “Hai menzionato calciatrici importanti e che per il mio percorso di crescita sono state fondamentali. Ho appreso molto da loro, le ringrazierò tanto e mi auguro che per questa nuova avventura di apprendere ancora tanto per quanto riguarda il campo e fuori dal terreno di gioco”.

La scorsa stagione salisti alla ribalta per quel gol in rovesciata. Non te l’ho mai chiesto, ma come furono per te quei giorni? “In quel momento non ci credevo di aver realizzato una rete così spettacolare, è un gesto tecnico davvero difficile da poter attuare. Ho ricevuto i complimenti di tutti e al momento non avevo ancora realizzato cosa avevo fatto. Mi auguro anche la prossima stagione di poter ripetere questa prodezza”.

Della serie A femminile, ma in generale del nostro movimento, quale calciatrici prendi come modello? “Io ero all’Allianz Stadium per la sfida Juventus-Fiorentina e oltre ad ammirare una calciatrice come Bonansea, rimasi colpita da Bonetti. Lei non è solo è forte come calciatrice, ma è completa nel suo ruolo. Sarà per me un piacere poter sfidare squadre come Juve, Fiorentina le milanesi, la Roma e il Napoli, un modo per caricarmi in vista della prossima stagione”.

Da tifosa del Napoli, ti sei sentita con le tue ex compagne di squadre dopo la promozione raggiunta? “Sicuramente sono rimasta contenta del traguardo che hanno raggiunto, perché il Napoli è un club che merita di conquistare la massima serie. Si mi sono complimentata con: Di Marino, Schioppo, Massa e non solo, perciò sarà bello sfidarle per la prossima stagione. Emozionata nell’affrontarle da avversaria? Me lo potresti chiedere a tempo debito? (ride n.d.r.)”.

Infine qual è stata la molla che ti ha fatto accettare il nuovo progetto del San Marino Accademy? “A mio avviso il fatto che una squadra che dai pronostici non era considerata tra le favorite, ha conquistato la massima serie, è stato uno dei motivi nell’aver detto sì. E’ una società molto ambiziosa, con tanta voglia di fare ed io ho subito detto di sì. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura, sono stati mesi difficili, a causa della pandemia, quindi il progetto del club, mi ha davvero conquistata. Certi treni passano una sola volta e io per fortuna sono riuscito a salirci senza pensarci su due volte”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®