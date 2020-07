CALCIO FEMMINILE – Ludovica Mantovani premierà martedì il Napoli di Carlino

In attesa che il calcio femminile riprenda ufficialmente, precisamente il 22 Agosto con la prima giornata di campionato, i prossimi giorni saranno importanti per alcuni club. Martedì alle ore 12,00 al Maschio Angioino verrà presentata la squadra del Napoli femminile di Geppino Marino e in quella circostanza il presidente Ludovica Mantovani premierà le azzurre per il primo posto ottenuto. Nei prossimi giorni toccherà alla Juventus di Rita Guarino.

Fonte: figc.it