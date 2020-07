Boga in dubbio per la sfida contro il Napoli: L’esito degli esami

Buone notizie per il Sassuolo e De Zerbi dall’esito degli esami effettuati da Jeremie Boga. L’ala francese, infatti, dopo essere subentrato nel secondo tempo contro il Milan, nel match valido per la 35^ giornata di Serie A, aveva dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco per un problema fisico.

Inizialmente si è temuto per una lesione muscolare. Ma dopo gli esami strumentali del caso il quadro clinico dell’attaccante è sicuramente più positivo. “Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento al terzo inferiore della gamba sinistra”. Si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale del club neroverde.

Non ci sarà sicuramente contro il Napoli, ma il suo stop non è così grave come inizialmente si pensava: per capire gli effettivi tempi di recupero potrebbe essere risolutiva la conferenza stampa, nel pomeriggio, di De Zerbi. Fonte: gianlucadimarzio.com