Agostinelli:”L’allenatore non può essere d’accordo quando si vendono i pezzi migliori”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore:

“Gattuso è un allenatore pratico, non è solo un ringhio in campo, ma è preparato a livello tattico. Forse De Zerbi ha qualcosa in più di Gattuso nella fase propositiva, ma in compenso, le squadre dell’allenatore del Napoli hanno una spiccata solidità difensiva.

L’allenatore non può essere d’accordo quando si vendono i pezzi migliori, ma se da quella cessione si può rinforzare la squadra, ci può stare. Boga mi piace tantissimo, ma non lo sostituirei con Insigne che sta facendo un finale di campionato strepitoso e poi mi pare ci sia un buon feeling con Gattuso. Detto questo, Boga lo prenderei per rinforzare la squadra”.