Voti attacco :Ritorno al gol di Insigne unica nota positiva

Questi i voti de Il Mattino all’attacco del Napoli dopo la sconfitta di Parma:

5.5 POLITANO

Suo il primo squillo, impegna Sepe con un tentativo da sotto misura, spostato nella posizione di prima punta si produce in un ottimo scatto sul lancio di Allan ma poi l’azione offensiva non viene concretizzata. Cala con il passare dei minuti e non riesce a lasciare il segno in attacco.

5.5 LOZANO

Contrasto durissimo con Alves mentre si lancia in profondità, la prima volta che viene impiegato da centravanti ma l’esperimento non funziona, dopo mezz’ora Gattuso lo sposta da esterno destro, ammonito ingiustamente perché tocca il pallone prima di Pezzella. Gran numero con tiro di esterno.

6.5 INSIGNE

Abituale grande lavoro di copertura sulla fascia, Lorenzo rientra fino alla linea dei terzini per accompagnare la fase difensiva di squadra. Prova il suo numero preferito, rientra sul destro, va via e il suo tiro viene rimpallato da Grassi. Calcia male una punizione, perfetto sul rigore, spiazza l’ex compagno Sepe. Lotta fino alla fine.