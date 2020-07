UFFICIALE – Emanuela Schioppo passa al Pomigliano

Importante acquisto per la neo promossa in serie B Pomigliano femminile, si tratta dell’ex capitano del Napoli Emanuela Schioppo. La calciatrice di Posillipo, porterà esperienza alla compagine granata. Ecco le sue prime parole:“Chiudo il capitolo Azzurro della mia vita con questa lettera . Un pensiero , uno stato d animo , semplicemente la verità su quanto accaduto … orgogliosa di essere stata fino all ultimo me stessa,il mio sogno non finisce qui. Ringrazio Asd Calcio Pomigliano , il patron Pipola ed il direttore Seno , per credere in me in una nuova avventura. Prometto di sudare la maglia come ho sempre fatto e di dare me stessa in una squadra promettente”.

E’ ufficiale anche l’acquisto per il ruolo di estremo difensore Alessia Parnoffi.

